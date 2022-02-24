ЛНР начала освобождать временно оккупированные территории республики

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В четверг, 24 февраля, началась операция по освобождению временно оккупированных территорий Луганской народной республики (ЛНР). Стрельба ведется только по военным объектам, скоплению украинских войск и военной техники. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— 24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что мирному населению в этой ситуации ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин утром сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.