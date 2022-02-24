Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ДНР заявил о скором окончании специальной операции в Донбассе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ДНР заявил о скором окончании специальной операции в Донбассе
Фото: vk/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в четверг, 24 февраля, заявил, что специальная операция в Донбассе в скором времени завершится.

По его словам, территории Донбасса в ближайшем будущем освободятся.

— Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены, — сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру. Называть происходящее войной неправильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. По его словам, ни одна из сторон не объявляла войны. Действия нашей страны следует расценивать как спецоперацию.

Читайте также:
Спецоперации Денис Пушилин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте