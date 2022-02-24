Глава ДНР заявил о скором окончании специальной операции в Донбассе

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в четверг, 24 февраля, заявил, что специальная операция в Донбассе в скором времени завершится.

По его словам, территории Донбасса в ближайшем будущем освободятся.

— Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены, — сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру. Называть происходящее войной неправильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. По его словам, ни одна из сторон не объявляла войны. Действия нашей страны следует расценивать как спецоперацию.