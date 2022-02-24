Минобороны РФ заявило, что военнослужащие Украины покидают позиции, бросая вооружение

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные покидают свои позиции и бросают вооружение. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что те подразделения военных сил Украины, которые складывают оружие, не подвергаются ударам.

В Минобороны подытожили, что ВС РФ не наносят ударов по украинским населенным пунктам, пишет ТАСС.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.