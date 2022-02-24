Два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

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Два гражданских грузовых корабля подверглись ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пограничной службе по Краснодарскому краю.

— В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выстрелы были совершены со стороны Мариуполя.

В результате случившегося один из членов экипажа нефтегруза SGV-FLOT получил ранение.

По данным ведомства, к настоящему моменту огонь уже удалось потушить. Корабли продолжают движение, передает РИА Новости.

24 февраля в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море. По данным ведомства, хождение судов не возобновится до особого распоряжения.

До этого два беспилотника Bayraktar из состава ВС Украины были сбиты рядом с подконтрольным ЛНР населенным пунктом Счастье.

В милиции ЛНР ранее также сообщили, что два украинских бомбардировщика Су-24 были сбиты в четверг, 24 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.