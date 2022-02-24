Бритни Спирс заявила, что ее пытались убить менеджеры и собственный отец

Фото: instagram/britneyspears

Певица Бритни Спирс обвинила своих бывших менеджеров в сговоре с ее отцом. По словам артистки, они вместе хотели ее убить в 2019 году.

— Я думаю, они пытались меня убить… Я по сей день верю: это ИМЕННО то, что они пытались сделать… но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню! — написала певица в посте в своем Instagram, однако позже удалила его.

Речь идет о сотрудниках компании Tri Star Entertainment. Глава фирмы Лу Тейлор и ее помощница Робин Гринхилл якобы сговорились с отцом Спирс, чтобы убить ее.

Фото: Скриншот поста в Instagram @britneyspears

Более 12 лет Джеймс Спирс являлся опекуном дочери и полностью распоряжался ее деньгами. В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа стало известно, что отец певицы согласился на отказ от опекунства над дочерью. А 30 сентября суд отстранил Джеймса от опекунства. Суд в США также назначил временным опекуном Бритни Спирс бухгалтера Джона Забеля, которого выбрали певица и ее юрист.

В сентябре Джеймс просил два миллиона долларов от дочери в качестве отступных за отказ от опеки. Адвокаты певицы посчитали это попыткой вымогательства. Отец звезды деньгами от дочери планировал погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией Tri Star. Ранее исполнительница сотрудничала с Tri Star.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».