«Забота о будущем»: в Кремле назвали цель спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Российская спецоперация на территории Украины была вызвана национальными интересами страны и заботой о будущем. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал сложившуюся ситуацию «беспокойной» и сложной.

Говоря о цели операции, Песков сослался на слова российского лидера Владимира Путина.

— Это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны. И, конечно же, собственно, только такие цели и никакие иные не преследуем, — сказал представитель Кремля.

Он подытожил, что ему неизвестно о том, как власти оценивают реакцию россиян на сложившуюся ситуацию, передает РИА Новости.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.