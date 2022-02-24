«Забота о будущем»: в Кремле назвали цель спецоперации на Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российская спецоперация на территории Украины была вызвана национальными интересами страны и заботой о будущем. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также назвал сложившуюся ситуацию «беспокойной» и сложной.
Говоря о цели операции, Песков сослался на слова российского лидера Владимира Путина.
— Это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны. И, конечно же, собственно, только такие цели и никакие иные не преследуем, — сказал представитель Кремля.
Он подытожил, что ему неизвестно о том, как власти оценивают реакцию россиян на сложившуюся ситуацию, передает РИА Новости.
23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.
24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.