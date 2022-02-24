Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Украины сообщил об эвакуации посольства в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
МИД Украины сообщил об эвакуации посольства в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Украинское посольство в Москве начало эвакуацию персонала. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в МИД Украины.

— МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, подобное решение Зеленского не было выбором Москвы. Однако это подтверждает продолжение «целенаправленной русофобской политики киевских властей».

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Украина Россия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте