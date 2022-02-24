МИД Украины сообщил об эвакуации посольства в Москве

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Украинское посольство в Москве начало эвакуацию персонала. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в МИД Украины.

— МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, подобное решение Зеленского не было выбором Москвы. Однако это подтверждает продолжение «целенаправленной русофобской политики киевских властей».

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.