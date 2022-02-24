Стоимость газа в ЕС выросла на 40 процентов на фоне операции в Донбассе

Фото: unsplash

Цены мартовских фьючерсов на газ выросли в ЕС примерно на 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в четверг, 24 февраля.

Стоимость на ICE Futures находится на уровне 1450 долларов, а ценовой максимум сегодняшних торгов составляет 1501,9 доллара. Расчетная цена на топливо составляла 21 февраля почти 850 долларов, а 23 февраля она приблизилась к 1050 долларам, отмечается на сайте ICE.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.