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Лавров заявил о готовности России к диалогу со всеми странами

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Лавров заявил о готовности России к диалогу со всеми странами
Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на возможность возвращения к международному праву и международным обязательствам. Об этом он заявил на переговорах с пакистанским коллегой в четверг, 24 февраля.

— К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют «порядком, основанным на правилах», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, старны НАТО продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Это, утверждает Лавров, свидетельствует о том, что у них есть «аппетит» в отношении всей планеты.

— Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам, — добавил он.

Россия всегда готова к диалогу, передает слова Лаврова сайт МИД РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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