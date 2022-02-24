Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине заявили о потере контроля над районом в Херсонской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили о потере контроля над районом в Херсонской области
Фото: gur.gov.ua

Власти потеряли контроль над Геническим районом Херсонской области. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации в четверг, 24 февраля.

— Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты, — говорится в сообщении.

Выезжающих, как утверждается, проверяют на принадлежность к армии Украины. Данные сведения получены по телефону от районной администрации, отмечается на странице ведомства в Facebook.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

Читайте также:
Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте