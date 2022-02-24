На Украине заявили о потере контроля над районом в Херсонской области

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Власти потеряли контроль над Геническим районом Херсонской области. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации в четверг, 24 февраля.

— Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты, — говорится в сообщении.

Выезжающих, как утверждается, проверяют на принадлежность к армии Украины. Данные сведения получены по телефону от районной администрации, отмечается на странице ведомства в Facebook.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.