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Джонсон предложил Зеленскому убежище в случае потери власти

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Джонсон предложил Зеленскому убежище в случае потери власти
Фото: president.gov.ua

Великобритания при необходимости предоставит убежище президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон в четверг, 24 февраля.

— Конечно, мы окажем всяческую поддержку — логистически и другими способами, как Британия всегда помогала правительствам в изгнании… Во время сегодняшнего разговора с президентом Зеленским я сказал, что, возможно, будет необходимо найти безопасное место для него и кабинета, — приводит слова Джонсона РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что разрыв дипломатических отношений с Россией со стороны Украины не изменит фактического положения дел. По словам эксперта, более серьезным событием будет отзыв из нашей страны послов стран Запада.

Это, как считает он, возможно в случае, если страны НАТО и ЕС признают Россию агрессором. Будущее Украины зависит от того, какую задачу перед собой поставило российское руководство, заключил Журавлев.

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