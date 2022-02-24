Госдеп: США высылают советника-посланника посольства РФ

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Соединенные Штаты Америки высылают советника-посланника посольства Российской Федерации. Представитель госдепартамента подчеркнул, что этот шаг рассматривается в качестве прямого ответа на высылку из Москвы заместителя главы американской дипмиссии Барта Гормана.

Отмечается, что ему дали две недели на отъезд, несмотря на то, что он еще не завершил свою трехлетнюю командировку.

— В ситуации с высылкой российского дипломата США руководствовались принципами паритета и справедливости, — рассказал в беседе с РИА Новости официальный представитель Госдепа.

Также он добавил, что Соединенные Штаты считают важным, чтобы страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами.

24 февраля стало известно, что украинское посольство в Москве начало эвакуацию персонала.

До этого стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, подобное решение Зеленского не было выбором Москвы. Однако это подтверждает продолжение «целенаправленной русофобской политики киевских властей».

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.