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Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата парламента

Полина Долганова

В мире
Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата парламента
Фото: depositphotos

Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева в пятницу, 25 февраля, сообщила, что снимает с себя полномочия депутата нижней палаты парламента страны.

По ее словам, она планирует заняться общественной и гуманитарной работой.

Она также выразила слова благодарности жителям Казахстана за то, что они голосовали за ее партию «Нур Отан» на выборах.

— Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны, — подытожила Назарбаева, чьи слова приводит zakon.kz.

До этого сообщалось, что старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отсутствовала на пленарном заседании нижней палаты парламента республики (мажилис) в среду, 12 января, по причине плохого самочувствия.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

19 января командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.

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