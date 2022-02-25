СМИ подсчитали потери Алекперова, Тинькова и Потанина на фоне обвала рынка акций

Фото: roscongress / Сергей Коньков

Среди российских бизнесменов по итогам первого дня специальной операции на Украине больше всех сократилось состояние президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Об этом в пятницу, 25 февраля, передает Forbes.

По данным СМИ, состояние Алекперова сократилось на 3,8 миллиарда долларов.

Состояние главного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова, в свою очередь, сократилось на 3,3 миллиарда долларов.

Глава компании «Полюс» Сулейман Керимов и бенефициар НЛМК Владимир Лисин потеряли 2,6 и 2,5 миллиарда долларов соответственно.

В процентом соотношении сильнее всего пострадало состояние главы TCS Group Олега Тинькова. Он потерял 2 миллиарда долларов. Сокращение его капитала оценивается в 52,2 процента, подытожили в издании.

Российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов в первый день военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

25 февраля Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.