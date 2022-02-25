Володин назвал три «роковых» ошибки Зеленского на посту президента

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский после избрания совершил немало ошибок. Однако три из них можно считать действительно «роковыми» для украинского народа. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Первая. Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, подтолкнув Украину в сторону НАТО Зеленский обеспечил ей незавидную судьбу — альянс начал накачивать страну оружием с целью развязать войну на ее территории.

Второй ошибкой, по мнению Володина, стало игнорирование Зеленским проблемы Донбасса. Вместо переговоров он продолжил нагнетать там ситуацию, не смог перешагнуть через собственную гордость и, как итог, «похоронил» Минские соглашения.

Еще одним провалом стали недавние события. Украинский президент пригрозил пересмотреть отказ страны от обладания ядерным оружием, что прямо противоречит существующему в мире положению вещей, грозит глобальной безопасности. Таким образом он показал себя крайне безответственным человеком.

— Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актера, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей, — резюмировал Володин.

До этого Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе своей страны. Также в видеообращении он выделил то, что Украина не боится разговора с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.