Крупный ретейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов

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Сеть магазинов DNS единовременно значительно подняла цены на товары. Рост коснулся электроники, бытовой техники, гаджетов и т. д. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил директор DNS Дмитрий Алексеев.

— Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30 процентов, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, россияне теперь находятся «в новом мире», и неизвестно, что будет происходить дальше, как именно будет поставляться значительное число товаров. Алексеев заверил, что понимает раздражение из-за цифр на ценниках и на табло курсов валют, но нужно принять это.

— Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, — резюмировал он.

Геополитика — единственное, что имеет сегодня для рубля существенное значение. Банк России, стремясь спасти национальное достояние, объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке, включающих валютные интервенции. О том, когда рубль перестанет лихорадить, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Европейский союз также не остался в стороне и на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.