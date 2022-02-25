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ВДВ РФ взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВДВ РФ взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Фото: president.gov.ua

Воздушно-десантные войска Российской Федерации взяли под полный контроль территорию у Чернобыльской АЭС в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что российские военные достигли договоренностей с военнослужащими украинского батальона охраны станции. Они совместными усилиями будут обеспечивать безопасность энергетических блоков.

Персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме, передает РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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