В офисе Зеленского сообщили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

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Официальный Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 25 февраля, пишут украинские средства массовой информации.

— Но она (Украина — прим. «ВМ») должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, — передает агентство УНИАН.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Он также заявил, что страна в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.