Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны РФ: ВС России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ: ВС России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву
Фото: Pixabay

Вооруженные силы Российской Федерации не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил источник в министерстве обороны РФ.

По его словам, взрыв в небе над украинской столицей в ночь на пятницу был вызван ошибочным ударом противовоздушной обороны Украины по своему же истребителю, передает ТАСС.

В пятницу, 25 февраля, в Киеве были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило агентство УНИАН. Уточняется, что взрывы были слышны в разных районах Киева в 05:22 по московскому времени.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Россия Киев Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте