Минобороны РФ: ВС России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вооруженные силы Российской Федерации не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил источник в министерстве обороны РФ.
По его словам, взрыв в небе над украинской столицей в ночь на пятницу был вызван ошибочным ударом противовоздушной обороны Украины по своему же истребителю, передает ТАСС.
В пятницу, 25 февраля, в Киеве были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило агентство УНИАН. Уточняется, что взрывы были слышны в разных районах Киева в 05:22 по московскому времени.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.
23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.
24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.