Минобороны РФ: ВС России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву

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Вооруженные силы Российской Федерации не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил источник в министерстве обороны РФ.

По его словам, взрыв в небе над украинской столицей в ночь на пятницу был вызван ошибочным ударом противовоздушной обороны Украины по своему же истребителю, передает ТАСС.

В пятницу, 25 февраля, в Киеве были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило агентство УНИАН. Уточняется, что взрывы были слышны в разных районах Киева в 05:22 по московскому времени.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.