«Почта России» временно не принимает денежные переводы на Украину

Фото: Пресс-служба «Почты России»

«Почта России» временно не принимает в своих отделениях денежные переводы на Украину. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— «Почта России» временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы на Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях «Почты России» на основании чека и паспорта, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что переводы в другие страны отправить можно. Однако возможно замедление доставки писем и посылок за рубеж, отметили в компании.

Ситуация с финансами в России на фоне санкций и продолжающейся спецоперации остается нестабильной.

Банк России в пятницу, 25 февраля, сообщил, что карты, которые попали под «блокирующие» санкции, банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие» больше нельзя использовать в сервисах ApplePay и GooglePay. В регуляторе уточнили, что при этом сами карточки продолжают работать на территории России.

Накануне граждане РФ сняли со своих счетов 111 миллиардов рублей наличными. Это почти повторило рекорд по данному показателю, установленный в марте 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин анонсировал указ, согласно которому государство будет брать процентный налог на доход с крупных вкладов граждан.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.