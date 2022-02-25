Минобороны России разместило обращение к гражданам Украины

Фото: Минобороны РФ

Армия России не будет наносить ударов по жилым кварталам Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля.

— Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, — сказал военный.

Власти, как убежден он, намерены использовать население как живой щит. Вооруженные силы России не будут наносить ударов по жилым кварталам столицы Украины, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.