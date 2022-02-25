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Сбой в движении трамваев произошел на улице Рогожский Вал в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Сбой в движении трамваев произошел на улице Рогожский Вал в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На улице Рогожский Вал в Таганском районе столицы произошел сбой в движении трамваев. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 25 февраля.

По данным ведомства, причиной задержки трамваев № 12, 38, 46 стало ДТП на путях в районе дома 13 на улице Рогожский Вал. Маршруты транспорта были временно изменены.

Позже в департаменте сообщили, что движение удалось восстановить.

— Восстановлено движение трамваев на улице Рогожский Вал, — написали в официальном Telegram-канале департамента.

23 февраля сообщалось, что трамваи № 1, 16 временно задерживаются на Чертановской улице по техническим причинам. Позже движение удалось восстановить. В этот же день сообщалось, что движение на пяти маршрутах трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

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