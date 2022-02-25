МИД России пообещал ответить на санкции против Путина и Лаврова

Фото: МИД РФ

Россия всегда ответит на западные санкции, в том числе против президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу, 25 февраля.

— Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным, — сказала дипломат.

Ограничительные меры являются доказательством слабости и неспособности использовать дипломатию, отметила Захарова в эфире Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

При этом ЕС ограничил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться ЦБ и правительством России.