«Нельзя отдать столицу»: Зеленский предрек Украине тяжелую ночь

Фото: Администрация президента РФ

Предстоящая ночь будет тяжелой для Украины. Такое мнение в пятницу, 25 февраля, в своем новом видеообращении высказал президент страны Владимир Зеленский.

— Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять, — сказал он в Telegram-канале.

Украинский лидер призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.

Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского

25 февраля Минобороны РФ сообщили, что российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления.

До этого официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине из строя вывели 211 объектов военной инфраструктуры. Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня и 87 специальных военных автомобилей. Также российские солдаты захватили большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.