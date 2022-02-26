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Минобороны РФ: Киев начал бесконтрольную и массовую раздачу оружия украинцам

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ: Киев начал бесконтрольную и массовую раздачу оружия украинцам
Фото: gur.gov.ua

Киев массово и бесконтрольно раздает населению автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 26 февраля.

По его словам, националисты продолжают втягивать украинцев в боевые действия. Это неизбежно приведет к жертвам, подчеркнул представитель ведомства.

— Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям, — цитирует РИА Новости Конашенкова.

26 февраля подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях. Причиной такого решения стал отказ Киева от переговоров.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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