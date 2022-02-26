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Захарова заявила, что МИД РФ не обладает данными о запрете получения виз в ЕС и США

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Захарова заявила, что МИД РФ не обладает данными о запрете получения виз в ЕС и США
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел (МИД) России в настоящий момент не обладает информацией о том, что граждане страны не смогут получать визы в Европу и Соединенные Штаты из-за введенных санкционных мер. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в субботу, 26 февраля.

По ее словам, в настоящий момент страны Запада пересматривают соглашение об упрощенном получении шенгенов дипломатами и официальными лицами.

— Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала, — уточнила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Также о новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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