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Около двух тысяч украинских беженцев прибыли в Чехию

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Около двух тысяч украинских беженцев прибыли в Чехию
Фото: Pixabay

К вечеру субботы, 26 февраля, в Чехию прибыли около двух тысяч беженцев с Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.

— Как предполагает МВД, на вечер субботы в Чехию прибыли от одной до двух тысяч беженцев из Украины, более точных цифр у нас пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через территорию которых прибывают украинцы. С официальными просьбами к нам пока обратились несколько сотен беженцев, — сказал он.

Глава МВД сообщил, что на первом этапе для беженцев из Украины подготовлено пять тысяч мест. В воскресенье, 27 февраля, начнет действовать сетевая информсистема на украинском языке для того, чтобы беженцы смогли сориентироваться в предложениях для них.

— Те украинцы, которые до сих пор находились в Чехии, а теперь у них заканчивается виза, но они не спешат вернуться домой, не должны беспокоиться, мы им продлим визу автоматически. А те, кто сейчас приезжает из Украины к проживающим здесь родственникам, могут спокойно прийти в себя и немного отдохнуть, мы даем им три дня для того, чтобы начать оформление документов на проживание, — дополнил Ракушан.

Также он подчеркнул недопустимость оскорблений в связи с ситуацией на Украине детей россиян, которые постоянно проживают в Чехии и учатся в местных школах, сообщает РИА Новости.

Москвичи передали более 67 тысяч товаров в поддержку беженцев из Донбасса. Центры гуманитарной помощи для беженцев продолжают работать в «Мосволонтере» и в 11 центрах Московского дома общественных организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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