Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трамп заявил, что Путин проявил себя как умный лидер в ситуации с Украиной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трамп заявил, что Путин проявил себя как умный лидер в ситуации с Украиной
Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

— Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы. Такие глупые, — заявил он, выступая перед сторонниками (трансляцию вел канал Newsmax).

По словам Трампа, российский лидер принял решение о проведении спецоперации в отношении Украины после того, как увидел «жалкий уход» американских войск из Афганистана. При этом бывший президент США назвал эту спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти», передает РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Украина Дональд Трамп Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте