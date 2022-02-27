Трамп заявил, что Путин проявил себя как умный лидер в ситуации с Украиной

Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

— Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы. Такие глупые, — заявил он, выступая перед сторонниками (трансляцию вел канал Newsmax).

По словам Трампа, российский лидер принял решение о проведении спецоперации в отношении Украины после того, как увидел «жалкий уход» американских войск из Афганистана. При этом бывший президент США назвал эту спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти», передает РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.