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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4550 пациентов за сутки

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4550 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки полностью выздоровели после заражения коронавирусом 4550 человек. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса московские медики вылечили 2 477 563 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В больницу с этим диагнозом доставили 401 пациента. К аппарату ИВЛ подключены 395 человек. Количество новых случаев заболевания составило 3050. Умер от COVID-19 за сутки в столице 81 человек.

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4550 пациентов за сутки Фото: Оперштаб

Ситуация с коронавирусом в столице постепенно улучшается. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские поликлиники поэтапно наращивают объемы плановой медицинской помощи. Он отметил, что восемь столичных КТ-центров уже возобновили привычный график работы. Сергей Собянин добавил, что посетить центры также можно в порядке живой очереди.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По ее словам, в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января.

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