Широкая Масленица: диетолог назвала норму блинов в день

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Для того, чтобы не навредить организму во время Масленичной недели, человеку стоит есть блины, придерживаясь определенной норме. Об этом рассказала диетолог Мария Королева.

Эксперт считает, что человеку вовсе не нужно отказываться от поедания блинов.

— Так, в день лучше есть один-два блина. Делать это стоит в первой половине дня, — советует Королева в беседе с РИА Новости.

Помимо этого диетолог сказала, что в блинах содержится большое количество углеводов, а если сочетать их с медом или вареньем, то можно получить огромную квоту простых углеводов.

— Это не может не отразиться на углеводном обмене, — подчеркнула специалист.

Поэтому диетолог рекомендует употреблять лакомство в первой половине дня, посколько в этот период скорость метаболизма и возможности ЖКТ максимальные для переработки и усвоения всех полученных компонентов.

Недавно диетолог Сиан Портер сообщила, что существует все больше доказательств того, что привычки здорового питания могут оказывать благотворное влияние на здоровое старение.