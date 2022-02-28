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Глава ЕК: Европейцы заплатят за меры против России

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ЕК: Европейцы заплатят за меры против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что страны Европы пострадают из-за мер, которые они ввели против России.

Так она ответила на вопрос «как далеко зайдет солидарность с Украиной».

— Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной, — отметила Урсула фон дер Ляйен в беседе с телеканалом Euronews.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

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