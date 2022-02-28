Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев на улице Стромынка временно остановлено

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение трамваев на улице Стромынка временно остановлено
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Движение трамваев на улице Стромынка на северо-востоке столицы временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что из-за этого специалисты временно изменили маршруты трамваев № 4Л, 4П, 7 и 13.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Для проезда пользуйтесь, пожалуйста, автобусами № т32, т41, 716, — говорится в сообщении.

23 февраля стало известно, что трамваи № 1, 16 временно задерживаются на Чертановской улице по техническим причинам. Позже движение удалось восстановить. В этот же день сообщалось, что движение на пяти маршрутах трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

Читайте также:
Транспорт Сбои в расписании Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте