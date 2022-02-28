Движение трамваев на улице Стромынка временно остановлено

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Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Движение трамваев на улице Стромынка на северо-востоке столицы временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что из-за этого специалисты временно изменили маршруты трамваев № 4Л, 4П, 7 и 13.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Для проезда пользуйтесь, пожалуйста, автобусами № т32, т41, 716, — говорится в сообщении.

23 февраля стало известно, что трамваи № 1, 16 временно задерживаются на Чертановской улице по техническим причинам. Позже движение удалось восстановить. В этот же день сообщалось, что движение на пяти маршрутах трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.