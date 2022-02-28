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Почти пять тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за 24 часа

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Почти пять тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за 24 часа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 4,7 тысячи беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в понедельник, 28 февраля.

— За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 4 700 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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