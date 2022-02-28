Стало известно о состоянии Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, однако ему требуется время на реабилитацию. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе фракции.

— Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что вся информация от анонимных источников о здоровье лидера партии ложная, доверять ей не стоит, передает ТАСС.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.