Минфин РФ обяжет продать 80 процентов валютной выручки российских экспортеров

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские экспортеры должны будут продать 80 процентов валютной выручки. Соответствующее решение Министерства финансов РФ примут в понедельник, 28 февраля, после чего оно сразу же вступит в законную силу.

Указанную долю валютной выручки экспортеров оценили в ЦБ РФ примерно в 470–480 миллиардов долларов в год.

Уточняется, что отечественные экспортеры пока никак не прокомментировали решение Минфина, пишет РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что бизнесу следует найти новые инструменты на фоне сложившейся ситуации в геополитике. По его словам, властям и правительству необходимо обеспечить предпринимателей большей свободой и хорошими условиями.

Также 28 февраля курсы доллара и евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов на Московской бирже достигли рекордных 100 и 113 рублей соответственно.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.