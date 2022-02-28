Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минфин РФ обяжет продать 80 процентов валютной выручки российских экспортеров

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Минфин РФ обяжет продать 80 процентов валютной выручки российских экспортеров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские экспортеры должны будут продать 80 процентов валютной выручки. Соответствующее решение Министерства финансов РФ примут в понедельник, 28 февраля, после чего оно сразу же вступит в законную силу.

Указанную долю валютной выручки экспортеров оценили в ЦБ РФ примерно в 470–480 миллиардов долларов в год.

Уточняется, что отечественные экспортеры пока никак не прокомментировали решение Минфина, пишет РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что бизнесу следует найти новые инструменты на фоне сложившейся ситуации в геополитике. По его словам, властям и правительству необходимо обеспечить предпринимателей большей свободой и хорошими условиями.

Также 28 февраля курсы доллара и евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов на Московской бирже достигли рекордных 100 и 113 рублей соответственно.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Бизнес Экспорт Минфин РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте