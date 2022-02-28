Курсы доллара и евро достигли рекордных значений

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курсы доллара и евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов на Московской бирже достигли рекордных 100 и 113 рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

По состоянию на 10:50 по столичному времени рубль ослабел к иностранным валютам более чем на 15 процентов.

В этот же день курс евро на рынке Forex утром увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля. До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

На подписание указа президентом РФ нервно среагировали инвесторы. Индекс Московской биржи откатился к ноябрьским значениям 2020 года. А в лидерах падения оказались «голубые фишки». Как будет развиваться ситуация далее, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина.