Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Официальный курс доллара на вторник, 1 марта, подскочил до 93,56 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

При этом стоимость доллара оценивается в 104,48 рубля.

Курс евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов Московской биржи превысил 121 рубль. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

В этот же день курс евро на рынке Forex утром увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля.

Кроме того, Центробанк России повысил ставку рефинансирования до 20 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинально изменившимися внешними условиями. Чего теперь ждать гражданам, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.