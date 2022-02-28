Япония ввела санкции в отношении Александра Лукашенко

Фото: president.gov.by

Япония ввела персональные санкционные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида в понедельник, 28 февраля.

По его словам, такие меры необходимы из-за участия Белоруссии в ситуации на Украине.

— Мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений, — цитирует РИА Новости слова японского политика.

24 февраля стало известно, что Великобритания ввела санкции против Белоруссии за ее участие в спецоперации России по демилитаризации Украины.

На следующий день Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

В ночь на 26 февраля Путина и Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин индифферентно воспринял введенные в отношении него западные санкции. По его словам, решение о санкционных мерах российский лидер считает весьма абсурдным и недальновидным.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.