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Сергей Собянин: Школьных классов на карантине в Москве сейчас нет

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Школьных классов на карантине в Москве сейчас нет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичных школах на сегодняшний день нет классов на карантине. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, московские школьники приступили к учебе после завершения каникул.

— Классов на карантине сейчас нет. В предыдущие дни их доля не превышала 0,01 процента, — написал он на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Сергей Собянин отметил, что во всех зданиях учебных заведений проводят регулярную уборку и дезинфекцию. В школах используют безопасные для учащихся антисептики и бактерицидные лампы, измеряется температура тела.

До этого в пресс-службе Департамента образования столицы сообщили, что в Москве возобновили проход в школы через главные входы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе. В департаменте добавили, что школы самостоятельно принимают решение об использовании одного или нескольких входов в здание. При этом обеспечение безопасности остается одной из главных задач в каждой образовательной организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

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