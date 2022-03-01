«Пора вернуть его домой»: Лавров заявил, что РФ не устраивает нахождение ядерного оружия США в Европе

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 1 марта, заявил, что Россию не устраивает факт нахождения ядерного оружия Соединенных Штатов у Европы.

— Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. <...> Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать, — заявил глава МИД РФ.

По словам министра, российская сторона готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности.

Он подытожил, что Москва призывает Вашингтон неукоснительно выполнять свои обязательства не укреплять безопасность одних стран за счет безопасности других, передает РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Об этом он заявил представителям средств массовой информации.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства. По его словам, страны Запада недружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики — они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.