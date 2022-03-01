Официальный курс доллара вырос до 91,75 рубля 1 марта

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Официальный курс доллара во вторник, 1 марта, вырос до 91,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

При этом курс евро увеличился до 102,91 рубля, говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 10:10 1 марта курс евро в начале торгов на Московской бирже вырос до 106,4 рубля. Тогда же курс доллара подскочил до 94,9 рубля.

28 февраля курс евро на рынке Forex утром увеличился на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля.

Кроме того, Центробанк России повысил ставку рефинансирования до 20 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинально изменившимися внешними условиями. Чего теперь ждать гражданам, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.