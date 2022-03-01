Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Официальный курс доллара вырос до 91,75 рубля 1 марта

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Курс рубля Ситуация в Донбассе
Экономика
Официальный курс доллара вырос до 91,75 рубля 1 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Официальный курс доллара во вторник, 1 марта, вырос до 91,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

При этом курс евро увеличился до 102,91 рубля, говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 10:10 1 марта курс евро в начале торгов на Московской бирже вырос до 106,4 рубля. Тогда же курс доллара подскочил до 94,9 рубля.

28 февраля курс евро на рынке Forex утром увеличился на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля.

Кроме того, Центробанк России повысил ставку рефинансирования до 20 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинально изменившимися внешними условиями. Чего теперь ждать гражданам, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Читайте также:
ЦБ РФ Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте