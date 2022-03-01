Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Paramount заморозила выпуск собственных фильмов в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Paramount заморозила выпуск собственных фильмов в России
Фото: Unsplash

Кинокомпания Paramount приостановила выпуск фильмов в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

— Мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, в том числе «Затерянный город» и «Соник 2 в кино». Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и продолжаем следить за ситуацией, — говорится в сообщении.

Таким образом кинотеатры лишатся «Затерянного города», релиз которого был намечен на 7 апреля. «Соник 2 в кино» должен был выйти на экраны 31 марта, отмечает Variety.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Фильм с Робертом Паттинсоном должен был выйти в прокат 2 марта.

Компания Walt Disney также приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Так, она приняла решение о приостановке выпуска предстоящего мультфильма «Я краснею» от Pixar.

Редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров заявил, что самый большой удар отмены премьер голливудских фильмов в России нанесут по кинотеатрам, так как отечественное кино не сможет приносить им такую же прибыль. Он отметил, что необходимо дождаться официальных заявлений, так как ряд голливудских фильмов пока остается в российском прокате и ограничение было выборочным.

Читайте также:
Украина Россия Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте