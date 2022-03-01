Paramount заморозила выпуск собственных фильмов в России

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Кинокомпания Paramount приостановила выпуск фильмов в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

— Мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, в том числе «Затерянный город» и «Соник 2 в кино». Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и продолжаем следить за ситуацией, — говорится в сообщении.

Таким образом кинотеатры лишатся «Затерянного города», релиз которого был намечен на 7 апреля. «Соник 2 в кино» должен был выйти на экраны 31 марта, отмечает Variety.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Фильм с Робертом Паттинсоном должен был выйти в прокат 2 марта.

Компания Walt Disney также приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Так, она приняла решение о приостановке выпуска предстоящего мультфильма «Я краснею» от Pixar.

Редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров заявил, что самый большой удар отмены премьер голливудских фильмов в России нанесут по кинотеатрам, так как отечественное кино не сможет приносить им такую же прибыль. Он отметил, что необходимо дождаться официальных заявлений, так как ряд голливудских фильмов пока остается в российском прокате и ограничение было выборочным.