Доступ к порталу «Госуслуги» временно ограничили для людей вне России

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Портал «Госуслуги» временно недоступен для пользователей за пределами России из-за угрозы DDoS-атак. Об этом сообщили в пресс-службе «Объясняем.рф» во вторник, 1 марта.

— Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщает Минцифры и РКН. Технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на «Госуслуги» из других стран будет восстановлен, — отмечается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она также взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

Минцифры также столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками. Отмечается, что 26 февраля были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью свыше одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».

28 февраля хакеры взломали сайты ряда крупных российских СМИ. Взлому подверглись ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Право.ру» и Buro.

1 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские посольства сталкиваются с мощными кибератаками. Все это делается информационными террористами с Украины, подчеркнула она.