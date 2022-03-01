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В МИД сообщили о «невиданных» кибератаках на российские посольства

Евгений Белоусов

Политика
В МИД сообщили о «невиданных» кибератаках на российские посольства
Фото: МИД РФ

Российские посольства сталкиваются с мощными кибератаками. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Наши посольства находятся под невиданной кибератакой. Атакуются и телефоны, это делается все информационными террористами с Украины, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Днем ранее, 28 февраля, стало известно о взломе сайтов ряда крупных российских СМИ. Взлому подверглись сайты ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

Минцифры также столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. Отмечается, что в субботу, 26 февраля, были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента РФ зафиксировали непрерывные кибератаки на сайт Кремля.

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