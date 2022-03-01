Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МККК Маурером

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД во вторник, 1 марта.

— В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем. Состоялся также обмен мнениями о дальнейшей роли МККК в Закавказье, — говорится в сообщении.

Маурер и Лавров подтвердили нацеленность на развитие содержательного диалога по широкому спектру вопросов, отмечается на сайте МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.