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Кинокомпания Universal Pictures отменила премьерные показы фильмов в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кинокомпания Universal Pictures отменила премьерные показы фильмов в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Американская кинокомпания Universal Pictures сообщила о приостановке показа своих фильмов в российских кинотеатрах. Об этом со ссылкой на заявление киностудии передают во вторник, 1 марта, в издании Deadline.

— В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине Universal Pictures приостановила запланированные прокаты кинотеатров в России, — сказано в заявлении, сообщает портал.

Компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Об этом во вторник, 1 марта, заявили в компании. Также там отметили, что будут принимать последующие решения в зависимости от ситуации.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Фильм с Робертом Паттинсоном должен был выйти в прокат 2 марта.

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