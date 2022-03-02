Трамп обвинил НАТО и Байдена в обострении ситуации на Украине

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Ситуация на Украине обострилась по вине президента США Джо Байдена и НАТО. Об этом в среду, 2 марта, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

— На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться, — передает его слова ТАСС.

Он заявил, что Запад должен был проявить «жесткость и силу» по данному вопросу. Вместо этого главной темой у него была «утка» о глобальном потеплении, что привело к лишению США энергетической независимости. Европа и Соединенные Штаты теперь зависят от российской нефти и власти РФ могут делать с Украиной «все, что захотят».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.