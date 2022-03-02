Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка

Михаил Алимов

Экономика
Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк уходит с европейского рынка. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе организации.

— В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, — говорится в сообщении.

Сбер также не сможет обеспечить поставку ликвидности в европейские банки из-за предписания ЦБ РФ. Отмечается, что вклады банка застрахованы и организация в состоянии из собственных активов выплатить их вкладчикам.

До этого Сбербанк снова повысил ставки по сберегательным продуктам: в настоящее время максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21 процент, а в долларах — до 6 процентов.

1 марта Сбербанк отреагировал на слухи о заморозке вкладов. Он назвал их фейками.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

Читайте также:
Сбербанк Россия рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте