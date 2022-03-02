Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка

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Сбербанк уходит с европейского рынка. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе организации.

— В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, — говорится в сообщении.

Сбер также не сможет обеспечить поставку ликвидности в европейские банки из-за предписания ЦБ РФ. Отмечается, что вклады банка застрахованы и организация в состоянии из собственных активов выплатить их вкладчикам.

До этого Сбербанк снова повысил ставки по сберегательным продуктам: в настоящее время максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21 процент, а в долларах — до 6 процентов.

1 марта Сбербанк отреагировал на слухи о заморозке вкладов. Он назвал их фейками.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.