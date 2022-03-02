Андрей Бочкарев: В Национальном космическом центре начался монтаж инженерных систем

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Специалисты начали монтаж инженерных систем в Национальном космическом центре (НКЦ). Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители приступили к монтажу инженерных систем в низкоэтажной части комплекса зданий — ведется обустройство систем вентиляции, водопровода, наружных сетей, в частности, уже уложено порядка 3500 погонных метров трубопроводов и около 3400 погонных метров воздуховодов, — уточнил он.

Заммэра также добавил, что общая готовность земляных и монолитных работ выполнена на три четверти, а монтаж металлоконструкций — больше чем на две трети. В первых семи корпусах завершены монолитные работы и идет устройство кирпичной кладки, в высотной части НКЦ осуществляется устройство каркаса колонн и стен 288-метровой башни.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что одновременно с основными работами ведется устройство буросекущих свай под создание подземного резервуара для ливневых вод, уже завершено бурение и устройство 29 свай.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 27 февраля, доложил президенту России Владимиру Путину о ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева. По его словам, весь комплекс будет передан Роскосмосу уже в 2023 году для оснащения мебелью, коммуникациями для работы.