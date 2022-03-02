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В МИД рассказали о вероятности инцидентов с НАТО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В МИД рассказали о вероятности инцидентов с НАТО
Фото: МИД РФ

Нет никаких гарантий того, что с НАТО не будет инцидентов из-за поставок оружия на Украину. Об этом в среду, 2 марта, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия обеспокоена поставками вооружения на Украину. Гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно ненужном направлении, нет.

— Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, — подчеркнул он.

Грушко также заявил, что в Москве слышат о заявлениях НАТО об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине.

— Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Политолог Марков предсказал «Вечерней Москве» итог второго раунда переговоров между Россией и Украиной, который произойдет 2 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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